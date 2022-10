Torino Capitale del Padel con la quinta tappa del Circuito Slam by Mini

PALAVILLAGE OSPITA LA QUINTA TAPPA DEL CIRCUITO SLAM BY MINI

3-9 OTTOBRE 2022 | Viale Lucio Battisti 10, Grugliasco (TO)

Torino sempre più capitale del Padel.

Dal 3 al 9 ottobre, il Palavillage di Grugliasco (TO) ospiterà la quinta tappa del Circuito Slam by Mini e sarà teatro di appassionanti competizioni tra numerosi campioni italiani e internazionali.

Per un’intera settimana Torino e provincia saranno invase da professionisti e appassionati di padel provenienti da tutta Italia per assistere ad uno dei tornei più prestigiosi e importanti del Paese che si terrà nel centro padel indoor più grande del Piemonte.

Con due campi Padel Events per accogliere tornei e guest star, 9 campi panoramici indoor e uno outdoor di ultima generazione con telecamera integrata e vetri stratificati per garantire i più alti standard di sicurezza in Italia, il primo campo Eyes On a Torino, con sofisticati sistemi di video analisi già adottati dal circuito professionistico che realizzano immagini ad alta definizione elaborate in tempo reale, Palavillage è uno dei poli indoor più spettacolari in cui giocare in Italia.

Grazie alla partnership tecnica con l’Accademia madrilena M3 che allena i principali giocatori del World Padel Tour, negli ultimi mesi Palavillage ha già ospitato campioni mondiali del calibro di Jorge Martinez e David Garcia Campos.

Diventando sede di una tappa del Circuito Slam by Mini, che porterà a Torino campioni e appassionati da tutto il Paese, Palavillage consolida la sua presenza sul territorio e si candida a diventare uno dei punti di riferimento per il padel nazionale.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti come sede della quinta tappa dello Slam by Mini – dichiarano Marco Malara e Riccardo Zecchini, fondatori di Palavillage. Ospitare un torneo così prestigioso e importante ci permette di continuare a contribuire alla diffusione del padel in Italia e di portare il format Palavillage anche fuori da Torino, per diffondere sempre di più il concetto di villaggio vacanza in città: un luogo per tutta la famiglia in cui conciliare in armonia diversi aspetti della vita.”

PALAVILLAGE

Viale Lucio Battisti 10, 10095 Grugliasco (TO)

www.palavillage.com