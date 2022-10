Zanelli e Boglione campioni del mondo di Plogging

ANCHE QUEST ’ANNO SONO DUE ITALIANI AD AGGIUDICARSI IL TITOLO DI MIGLIORI

Villar Perosa (TO), domenica 2 ottobre – Si è conclusa a Pomaretto (TO) la seconda edizione

del Campionato Mondiale di Plogging, la corsa raccogliendo i rifiuti abbandonati. Oltre 70

atleti e atlete da 8 Paesi si sono sfidati lungo i sentieri delle Valli Chisone e Germanasca,

correndo e ripulendo le montagne al termine della stagione estiva.

Gli oltre 70 atleti partecipanti hanno attraversato il territorio di dieci Comuni del torinese

godendo dei paesaggi montani piemontesi, consapevoli di realizzare tutti insieme una

piccola grande impresa. Per tre giorni, infatti, Villar Perosa è stata la capitale del plogging,

riunendo sportivi da tutta Italia, ma anche da Grecia, Spagna, Portogallo, Svezia, Paesi

Bassi, Stati Uniti e Uruguay, accomunati dallo stesso entusiasmo. La sensibilizzazione sulle

tematiche ambientali ha trovato il perfetto connubio con lo sport, con il semplice

messaggio che è possibile fare bene al pianeta divertendosi!

Le immagini della sfilata degli atleti e delle atlete sotto l’arco di arrivo, con i sacchi colmi e

talvolta trascinando il bottino su carretti di fortuna e passeggini trovati qua e là, permettono

di comprendere il grande valore sociale e ambientale di questa manifestazione. Ognuno

di noi può infatti fare un gesto semplice, come raccogliere un rifiuto a bordo strada, ma

l’impatto generato può essere veramente notevole. Durante le 7 ore di corsa sono infatti

stati raccolti complessivamente 1.152 kg di rifiuti, su circa 2.243 km di sentieri percorsi dai

partecipanti, con una media di poco più di mezzo chilo di rifiuti ogni chilometro. In media,

invece, ciascun atleta è giunto al traguardo con 16,50 kg di littering. Sono invece 1.650 i kg

di CO2 non emessa in atmosfera grazie al corretto riciclo dei rifiuti raccolti, l’equivalente di

3 mesi di emissioni di un italiano medio.

Durante la cerimonia di premiazione, avvenuta a Pomaretto, sono state svelate le

classifiche finali della competizione, e sono stati assegnati alcuni premi e menzioni speciali.

I punteggi individuali sono stati calcolati sulla base di tre diversi parametri: la distanza percorsa, il dislivello positivo e la qualità e la quantità dei rifiuti raccolti, trasformati in CO2 equivalente non emessa in atmosfera.