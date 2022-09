Al Palavillage una giornata con Maurizia Cacciatori

VOLLEY E FOLLOWERSHIP

Venerdì 30 settembre | Viale Lucio Battisti 10, Grugliasco (Torino)

Una giornata di workshop e condivisione sui campi da beach volley per riflettere sul concetto di followership, guidati dalla campionessa di pallavolo Maurizia Cacciatori.

Venerdì 30 settembre il Palavillage di Grugliasco (TO) ospiterà, in collaborazione con Key Experience, l’evento “La followership in campo”.

Una giornata all’insegna di sport e condivisione in cui i partecipanti potranno imparare “sul campo” i rapporti che si instaurano tra i vari membri di un team di lavoro e in una squadra sportiva. Il tutto attraverso la metafora e l’insegnamento dei fondamentali di pallavolo, sotto la guida di Maurizia Cacciatori, ex campionessa di volley e ora Inspirational speaker, insieme a Marco Saponaro, Game_Based Workshop Designer e Roberto Ceschina, Senior TEAM Coach che daranno gli strumenti e gli elementi per mettere in pratica l’esperienza formativa.

Dopo la mattinata pratica sui campi da beach volley di Palavillage, seguirà un pomeriggio di confronto e condivisione nell’area meeting della struttura di Grugliasco.

Una giornata di sport e incontro rivolta a tutti coloro che disiderano approfondire il tema di leadership e followership, in una struttura – il Palavillage – che ha fatto di sport e condivisione il cuore della sua attività.

