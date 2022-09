Cerutti (Lega Salvini Piemonte): “I fondi per il nuovo ponte sul Ceronda”

“Il ponte prenderà il posto del Castellamonte sono un successo che la Lega rivendica a ogni livello”

Trasferito dalla Regione Piemonte alla Città metropolitana di Torino il finanziamento di 3,9 milioni di euro necessario all’abbattimento e alla successiva ricostruzione del ponte Castellamonte sul Ceronda a Venaria Reale.

“Una decisione attesa da tempo e che rappresenta una vittoria politica della Lega a ogni livello – commenta il vicecapogruppo regionale della Lega Salvini Piemonte Andrea Cerutti -. Come consigliere regionale del territorio, ho seguito l’iter di approvazione di questo provvedimento durante tutte le fasi della sua procedura, sin dall’approvazione del ‘Decreto ponti’ che ha garantito le risorse necessarie per un intervento che non poteva essere ulteriormente rimandato. Una partita, quella del ‘Decreto ponti, della quale è stato protagonista l’onorevole leghista Alessandro Benvenuto, parlamentare del territorio meritatamente rieletto alla Camera nelle elezioni del 25 settembre. E un grazie va anche al sindaco di Venaria Fabio Giulivi e alla sua giunta di cui la Lega è forza trainante, che tra le priorità hanno appunto individuato quella di realizzare un nuovo ponte sul Cerdonda che sia sicuro e che diventi la nuova porta d’accesso alla Reale e alle sue bellezze attraverso la Provinciale 1 delle Valli di Lanzo”.

“Non dimentichiamoci – ricorda ancora il vicecapogruppo Andrea Cerutti – che, al di là delle proteste dei soliti noti capaci di dire no a qualsiasi progetto, il ponte Castellamonte è stato infatti giudicato inadatto e pericoloso da relazioni tecniche terze e imparziali. In altri termini, potrebbe trasformarsi in un ‘tappo’ in caso di un’alluvione del Ceronda, con effetti drammatici e facilmente immaginabili. Demolirlo significa mettere in sicurezza le nostre comunità. Una priorità assoluta per il buon governo del territorio della Lega”.