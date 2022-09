Torino, auto contro bus: 7 feriti

In via Chiesa della Salute una BMW è finita contro un bus Gtt. L’ambulanza della Croce Verde ha soccorso 7 feriti tra i passeggeri a bordo del pullman e dell’automobile, tra questi anche due bambini. Un ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Invece i due bimbi con la madre sono al pronto soccorso per una visita medica.