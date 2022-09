Sabato 1 ottobre la FIPSAS organizza l’Open Day

Sabato 1 ottobre alla piscina Monumentale, dalle 10 alle 12.30, la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee regionale organizza l’Open Day. Si tratta di un evento che ha come principale obiettivo quello di consentire al maggior numero di persone di avvicinarsi ad alcuni sport e di usufruire della possibilità di provarli in maniera del tutto gratuita. Durante la giornata i cittadini, dagli 8 anni in su, potranno cimentarsi nell’immersione con l’autorespiratore, nel nuoto pinnato, nell’apnea, nell’hockey subacqueo e nel tiro a segno.

Prima di accedere alla prova vi sarà una breve presentazione delle giuste regole di comportamento in vasca e la spiegazione della disciplina che si andrà a svolgere. I partecipanti saranno assistiti da istruttori con il brevetto FIPSAS e le attrezzature verranno fornite senza costi dalle società affiliate al Comitato Regionale. In piscina verranno rigorosamente osservate tutte le norme sanitarie in vigore al momento dell’iniziativa.

La presentazione della giornata si è svolta oggi e hanno partecipato l’assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta, il presidente della sezione provinciale convenzionata FIPSAS Giovanni Maffiotto, il consigliere della sezione provinciale didattica subacquea Roberto Desole e il rappresentante provinciale didattica subacquea Giuseppe Lo Presti.

Marco Aceto