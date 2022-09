Riparte la serie A: Napoli-Torino e Juventus-Bologna

Riparte la serie A

Ottava giornata

Sabato 1 ottobre ore 15

Napoli-Torino

Domenica 2 ottobre ore 20.45

Juventus-Bologna

Riparte la serie A dopo le 2 vittorie dell’Italia che sono valse la qualificazione alle semifinali di Nations League.

Toro e Juve riprendono la corsa al campionato cercando di sfruttare al meglio l’ottava giornata affinché non si allontanino troppo dai rispettivi obiettivi:minimo quarto posto per i bianconeri,il settimo posto per i granata.

Tutto questo prima della pausa di quasi 2 mesi causa mondiale di calcio in Qatar.

Il Toro di Juric cercherà punti a Napoli contro la capoclassifica partenopea guidata, magistralmente,da Luciano Spalletti: sarà difficile ma non impossibile.I granata recuperano Miranchuk ma dovranno fare ancora a meno di Ricci e Pellegri.

I bianconeri di Max Allegri sono in piena crisi d’identità e di gioco.Sulla carta un compito agevole contro il Bologna per ottenere tre punti toccasana ma si sa non esistono gare facili.

Mancheranno i lungodegenti infortunati Pogba e Chiesa:tutti presenti gli altri componenti della rosa juventina.

Formazioni probabili

Napoli (4-3-3)

Meret

Di Lorenzo

Rrahmani

Kim

Mario Rui

Anguissa

Lobotka

Zielinski

Lozano

Simeone

Kvaratskhelia

TORINO

Milinkovic-Savic

Buongiorno

Schuurs

Rodriguez

Singo

Lukic

Linetty

Lazaro

Radonjic

Vlasic

Sanabria

Juventus (3-5-2)

Szczesny

Danilo

Bonucci

Bremer

Cuadrado

Rabiot

Paredes

Locatelli

Kostic

Vlahovic

Milik

BOLOGNA

Bologna (4-2-3-1):

Skorupski

De Silvestri

Lucumi

Posch

Lykogiannis

Medel

Schouten

Orsolini

Soriano

Barrow

Arnautovic

Enzo Grassano