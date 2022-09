Merlo: Torino e Piemonte, ora si riparte dal Centro

“Il risultato importante e significativo ottenuto da Azione-Italia Viva a Torino e provincia e nell’intero Piemonte conferma che esiste un grande spazio politico al ‘Centro’.

E in vista dei prossimi appuntamenti elettorali – comunali e soprattutto regionale – è del tutto ovvio che

occorrerà fare i conti con questo soggetto politico che proprio nel Piemonte ha avuto un risultato

politico ed elettorale di tutto rilievo.Un consenso frutto di un messaggio politico preciso accompagnato da un forte radicamento

territoriale. Si tratta, adesso, di irrobustire ed affinare ulteriormente questo progetto politico e far

sì che diventi un punto di riferimento insostituibile per chi vuol competere realmente alle prossime

elezioni locali. È del tutto ovvio, nonchè scontato, che chi pensa di costruire un progetto politico

democratico e riformista in Piemonte e che non sia condizionato dal populismo dei 5 stelle e da

ogni approccio massimalista ed estremista, dovrà avviare un dialogo con il nuovo partito di

‘Centro’ guidato a livello nazionale da Matteo Renzi e Carlo Calenda”.

Giorgio Merlo, Sindaco Pragelato, esponente Italia Viva.