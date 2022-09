Nations League

Sesta ed ultima giornata

UNGHERIA-ITALIA 0-2

MARCATORI

pt 27′ Raspadori; st 7′ Dimarco.

Una grande Italia,che sa soffrire ed un grandissimo Donnarumma tra i pali, espugna il campo dell’Ungheria e all’ultima giornata la scavalca in classifica centrando così la qualificazione alle semifinali di Nations League del prossimo giugno, raggiungendo le già qualificate Croazia ed Olanda.Passano in vantaggio gli azzurri con gol di Raspadori, che approfitta di un’incredibile ingenuità difensiva avversaria, poi nella ripresa raddoppia Dimarco, al suo primo gol in nazionale che certifica anche il 1500esimo dell’Italia in gare ufficiali. Proteste magiare per un rigore incredibile negato, poi alla fine arrivano tanti applausi, strameritati, da parte del pubblico presente.

Tabellino

UNGHERIA (3-4-2-1)

Gulacsi; Lang, Orban, Szalai At; Fiola, Nagy (1′ st Styles), Schäfer, Kerkez (12′ st Gazdag); Nego (30′ st Bolla), Szoboszlai (40′ st Kleinheisler); Szalai Ad. (30′ st Adam). A disposizione: Dibusz, Zappanos, Mocsi, Botka, Varga, Barath, Vecsei. Allenatore: Rossi.

ITALIA (3-5-2)

Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi (1′ st Bastoni); Di Lorenzo (45′ st Mazzocchi), Barella, Jorginho (27′ st Pobega), Cristante, Dimarco; Gnonto (20′ st Gabbiadini), Raspadori (27′ st Scamacca). A disposizione: Meret, Provedel, Luiz Felipe, Frattesi, Esposito, Grifo, Zerbin. Allenatore: Mancini

Enzo Grassano