Rinascita Italia! Ungheria-Italia, Budapest 26 settembre

Ungheria-Italia

Budapest 26 settembre ore 20.45

Sesta ed ultima giornata

Nations League

L’Italia di Roberto Mancini fa visita all’Ungheria di Marco Rossi nella 6ª e ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League.La vincitrice si qualificherà alle semifinali che porteranno alla conquista del trofeo.

Nella gara di andata disputata in Italia gli azzurri campioni d’Europa in carica avevano superato per 2-1 la squadra magiara.

Ai magiari basta anche il solo pareggio, l’Italia ha disponibilità di un solo risultato:la vittoria.

Qualificarsi alle semifinali di giugno e provare a vincere il trofeo sarà importante per lenire la brutta ferita, ancora da rimarginare,della mancata partecipazione al mondiale per la seconda volta consecutiva, terza di tutta la storia della nostra nazionale italiana di calcio.

Formazioni

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. CT Rossi

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Immobile, Raspadori. CT Mancini

Enzo Grassano