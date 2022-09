Quattro ruote tra sport e storia

Domenica 25 settembre, dalle 8 alle 18, a Revello (CN) con ritrovo in piazza della Vittoria, si svolgerà la manifestazione “Ruote nella Storia 2022”, il tour di raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d’epoca che ACI Storico porta in tutta la Penisola. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Cuneo si svolge con il patrocinio della Città di Revello. Per maggiori informazioni contattare il numero 0171/440031 o scrivere a segreteria@acicuneo.it