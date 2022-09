Giornate Europee del Patrimonio: sabato 24 e domenica 25 settembre visite guidate alle Sezioni Riunite dell’Archivio di Stato di Torino

Scoprire come la sede monumentale di un antico ospedale, il San Luigi, costruito all’inizio del XIX secolo, sia stata trasformata per diventare l’attuale istituto archivistico nei cui spazi vengono conservati migliaia di documenti storici: preziose testimonianze del passato, importantissime per studiare e conoscere la storia del Piemonte e dell’Italia.

Un’opportunità offerta sabato 24 e domenica 25 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), con l’organizzazione di visite guidate all’ottocentesco edificio di via Piave 21, oggi sede delle Sezioni Riunite dell’Archivio di Stato di Torino.

Un’esposizione di documenti selezionati consentirà ai visitatori di conoscere le varie fasi di costruzione e restauro della struttura: progetti e interventi che ne hanno permesso la destinazione a luogo di cultura, consentendo in tal modo di utilizzare e salvaguardare un bene del patrimonio edilizio esistente.

Il tema scelto quest’anno dal Consiglio d’Europa per gli European Heritage Days, il patrimonio culturale sostenibile, ha spinto gli istituti culturali a organizzare eventi e iniziative alla salvaguardia del patrimonio culturale per le nuove generazioni e al suo ruolo nella costruzione di un futuro più sostenibile e resiliente sia per le comunità sia per l’ambiente naturale.

Visite guidate gratuite (partenza dei gruppi ogni ora): sabato 24 settembre dalle ore 15.30 alle 18.30, domenica 25 settembre dalle ore 11.30 alle 18.30. Ultimo ingresso ore 17.30

È consigliata la prenotazione (scrivendo a as-to@cultura.gov.it): verrà data precedenza ai visitatori prenotati.