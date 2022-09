21 settembre 1986: Roberto Baggio esordisce in serie A

Accadde oggi

Sono passati 36 anni da quando “il divin codino” ha cominciato a sublimare i milioni d’appassionati di calcio in tutto il mondo!

Nel nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, è una giornata importante,da segnare col pennarello rosso in tutti i calendari: 21 settembre del 1986 segna l’esordio in Serie A di Roberto Baggio, uno dei calciatori italiani e mondiali più forti di tutti i tempi. All’epoca 19enne Baggio entra in campo nella partita tra Fiorentina e Sampdoria e viene sostituito all’87’. Nonostante un brutto infortunio con la maglia del Vicenza, la Fiorentina non ‘abbandona’ Baggio e decide di fargli fiducia, scelta che con il tempo si rivelerà azzeccatissima.

Scudetti,coppe e tanti trofei vinti dal mitico n.10.Tra questi ricordiamo il pallone d’oro conquistato nel 1993.

Enzo Grassano