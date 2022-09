La politica per il bene comune,  convegno a piazza dei Mestieri

Mercoledì 21 settembre

La piazza dei Mestieri sarà la sede del convegno dal titolo “La politica per il bene comune”, moderato da Dario Odifreddi, Presidente della Fondazione Piazza dei Mestieri. Un tema, questo, caro all’Associazione UCID sezione di Torino.

Oggi come ieri la politica è chiamata a servire il bene comune. Nel corso del convegno si parlerà delle sfide più importanti nelle quali la politica può e deve giocare un ruolo positivo e come possa essere ritessuto il filo tra politica e società civile.

Interverranno al convegno Sergio Chiamparino, consigliere della Regione Piemonte; Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte; Giampiero Leo (nella foto), portavoce del Coordinamento Interconfessionale “Noi siamo con Voi” e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

La sede è piazza dei Mestieri, via Jacopo Duranti 13, dalle 18 alle 19.

Mara Martellotta