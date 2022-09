Mazzini sempre attuale 150 anni dopo. Conferenza con il prof. Quaglieni

Martedì 20 settembre alle ore 17,30 nella sede della Città metropolitana di Torino a Palazzo Cisterna (via Maria Vittoria 12), Luca Badini Confalonieri e Maria Luisa Alberico, in colloquio con il curatore ed

autore del saggio introduttivo, lo storico prof. Pier Franco Quaglieni, presenteranno il libro di Giuseppe Mazzini “Doveri dell’uomo”, Edizioni

Pedrini. Introdurrà il giornalista Edoardo Massimo Fiammotto.

Il libro è corredato anche di un inedito di Renzo De Felice su “Mazzini ed il socialismo”. L’iniziativa del Centro “Pannunzio”, che ha promosso questa nuova edizione nel 150° anniversario della morte di

Mazzini, rappresenta la scelta precisa di offrire l’occasione per una riflessione sui doveri, che Mazzini vedeva come premessa indispensabile

per la realizzazione dei diritti. Questo messaggio appare quanto mai attuale ai nostri giorni in cui i doveri sono quasi scomparsi ed i

diritti sembrano essere l’unica priorità.

Sarà l’occasione per ricorda Roma Capitale d’Italia e la breccia di Porta Pia del XX Settembre 1870 , insieme al protagonista della Repubblica romana del 1849 che ebbe in Mazzini il suo ispiratore .