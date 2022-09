Forza Italia, le politiche per la casa

Riceviamo e pubblichiamo

PRESENTAZIONE delle POLITICHE SULLA CASA

Forza Italia Piemonte presenta le iniziative sulla Casa per le prossime elezioni politiche e in particolare la Legge che istituisce l’elenco regionale degli amministratori di condominio e immobili La conferenza stampa si terrà domani LUNEDÌ 17 SETTEMBRE alle ORE 11,30, presso la Sede di Forza Italia in via Barbaroux 43 a Torino.

Parteciperanno il Coordinatore Regionale Paolo ZANGRILLO; il vicecapogruppo di Forza Italia a Montecitorio Roberto ROSSO, responsabile nazionale del Dipartimento Casa, Edilizia Sociale e Riqualificazione Periferie; il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo RUZZOLA, la vicecapogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Alessandra BILETTA