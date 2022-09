+Europa, Magi in piazza con Chiamparino

Riceviamo e pubblichiamo

Ieri il presidente di Più Europa Riccardo Magi, deputato uscente e candidato al collegio uninominale Torino 1ha incontrato i cittadini insieme a Sergio Chiamparino.

“Un onore per me avere il suo voto nel collegio 1 di Torino e il suo sostegno. Sergio Chiamparino è un simbolo positivo di questa città, di come governare con pragmatismo e capacità avendo come obiettivo la crescita e lo sviluppo al servizio dei diritti delle persone e della qualità della vita. Oggi abbiamo trascorso una bella mattinata a parlare con i cittadini di Europa, di Torino e di queste elezioni incontrando tanti indecisi e rispondendo alle loro domande. C’è una mancanza di fiducia che possiamo colmare con la nostra storia e con le nostre proposte per il futuro”, così su facebook Riccardo Magi.