L’ipnosi, un potente presidio terapeutico che nulla ha a che vedere con la magia

L’ipnosi non si è ancora scrollata di dosso del tutto l’alone di tecnica magica che, da sempre, l’avvolge.



Ancora all’inizio del 1900 è possibile ritrovare le tracce delle antiche credenza, nel tentativo di spiegare quale fosse la visione di un essere umano da parte di un medico,il dottor Gerard Anaclet Encosse, che assunse il nome mistico di “Papus”, già citato in un precedente articoloche, si interessò a tale tematica, per tuttala vita.

I suoi insegnamenti, erano sempre dispensati in circoli ristretti , chiusi al pubblico ordinario , in società segrete di derivazione essenzialmente massonica.

Si tratta di tecniche, oggi ben conosciute, dispensate all’uomo ordinario che desideri elevarsi spiritualmente raggiungendo con gradualità stati mentali e fisici in grado di permettergli di compiere azioni meravigliose ;

Un esempio dello stile con cui tali metodiche venivano diffuse lo possiamo leggere nella prefazione del libro “Come si diventa Alchimista “ di Jollivet Castelot accademico di Francia , da cui traggo brevemente alcune frasi:

In questa ininterrotta lotta con le distrazioni della vita ordinaria e con gli schemi del mondo psichico, la volontà dovrà trovare aiuto in ciascuno dei tre organismi che compongono l’essere umano.

L’uomo intellettuale dovrà utilizzare la sua facoltà di meditazione, attraverso la quale genererà consapevolmente idee: l’uomo animico si svilupperà , eliminando le emozioni personali ed acquistando il potere di provare le emozioni dell’Universale; l’uomo fisico dovrà chiudere infine la porta alle sensazioni esterne mediante l’auto ipnosi…

.

Vi è dunque citata l’auto ipnosi,procedimento all’epoca ormai ben conosciuto e praticato in numerosi studi medici e non , ancora di incerta attribuzione.

Vengono chiamati in causa inoltre altri organismi, o corpi, che comporrebbero l’essere umano ovvero l’uomo animico, l’uomo intellettuale e l’uomo fisico.

I primi due sono entità empiriche, descritte come visibili solo da alcuni “Iniziati” alle scienze esoteriche magiche, tenute rigorosamente nascoste agli occhi dei profani, la cui conoscenza e descrizione consentiva di spiegare alcune manifestazioni ben riproducibili, ma incomprensibili in base alle sole conoscenze dell’epoca.

L’ipnosi di inizio secolo si trova per la prima volta in una condizione assai particolare : rimane infatti sospesa fra l’indirizzo positivista ,razionale, via via che gli studi e le scoperte fisio-anatomiche imporranno nuove vedute e chiariranno le teorie empiriche ,derivanti dalla impossibilità di comprendere la vera essenza dei fenomeni osservati e che costringevano pertanto a colmare le lacune con spiegazioni che chiamavano in causa l’intervento divino e le manifestazioni magiche ,legando tutta una serie di fenomeni concreti a teorie irrazionali ma che , nella loro irrazionalità , avevano una qualche ragione di esistere e possono essere spiegate perché provenivano da secoli di insegnamenti che avevano trasmesso quello che oggi siamo soliti definire “credenze provenienti dal superstizioso mondo magico dei primitivi “, ma non solo da questo ,infatti tale modo di pensare è da considerare anche derivante da teorie elaborate da prestigiosi personaggi del Rinascimento quali furono ad esempio; Marsilio Ficino e Giordano Bruno .

Per poter dunque comprendere il modo in cui gli studiosi dei tempi passati , anche in epoche relativamente vicine a noi, tentassero di dare una spiegazione alla fenomenologia ipnotica ed alle sue manifestazioni è necessario esaminare il modo cui veniva concepito l’essere umano , che veniva considerato come composto da tre entità principali, distinte fra di loro di cui l’unica visibile rappresentata dal corpo fisico , entità solida ,tangibile ,con la prerogativa di poter facilmente essere sottoposta a verifica in ogni suo aspetto ed altre due entità corporali , dette “sottili “ ,invisibili ai più e pertanto non accettabili dagli scienziati positivisti che non erano e non sono ancora oggi in grado di verificarne scientificamente tale teoria ,tutt’ora conosciuta , apprezzata e diffusa dalle correnti spirituali della New Age.

Sono due interpretazioni del pensiero riguardo la costituzione dell’essere umano , una giunta a noi attraverso i libri scritti da Papus il quale , nato da padre francese e da madre spagnola, a Corona ,in Spagna , il 13 luglio 1865 e morto a Parigi nel 1916 , trascorse la sua giovinezza a Parigi, dove si laureò in medicina. Ancor prima di terminare i suoi studi, si era imposto il compito di lottare contro lo scientismo dell’epoca diffondendo una dottrina formatasi alle sorgenti dell’esoterismo occidentale. Encausse si fece chiamare Papus assegnandosi il nome di uno spirito corrispondente al Genio della Medicina del Nyctameron di Apollonio di Tiana e di questi studi fu un capofila incontestato. Non voleva assolutamente essere considerato un taumaturgo o un ispirato, ma fu tra i primi a presentarsi come uno scienziato, uno sperimentatore. Deve le sue idee a Saint-Yves di Alveydre, a Wronski e soprattutto ad Eliphas Lévi ed a Fabre di Olivet., eruditi, filologi e cultori d’occultismo.

Peraltro, il pensiero di Louis-Claude di Saint-Martin lasciò su lui una traccia profonda a partire da 1889 circa, poco dopo la sua rottura (nel 1888) con la Società Teosofica di M.me Blavatsky. Nel 1889 si affiliò all’ordine Kabbalistico della Rosa-croce fondato da Peladan e Stanislas de Guaita quell’anno. Autore tra i più prolifici, nella sua breve vita riuscì a pubblicare oltre duecento titoli e fu fra i più validi Maestri della scuola occultista francese.

Fu personaggio assai conosciuto all’epoca, la sua fama raggiunselo Zar Nicola II che, nel 1905 , lo invitò in Russia. Dove ebbe modo di mettere ulteriormente in luce le sue capacità di conferenziere abilissimo .Rimase a lungo nel cuore degli allievi che lo avevano frequentato e seguito ,colpiti dal suo notevole carisma , cui attribuiva fantastiche possibilità ,sconfinanti nelle potenzialità descritte negli antichi testi di Magia, in cui è descritta una metodica che oggi sappiamo presentare un’alta validità terapeutica, che ben poco ha di magico, ma permette di svelare alcune potenzialità dell’essere capaci di sbalordirci se le confrontiamo con l’ordinaria realtà quotidiana.

Rodolfo Alessandro Neri