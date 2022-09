Croce Verde Pinerolo, nuovo corso per soccorritori

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Pinerolo organizza il nuovo corso gratuito per volontariə soccorritrici e soccorritori e invita la cittadinanza alla serata informativa aperta a tuttə in programma mercoledì 21 settembre 2022, alle ore 21, presso la sala di formazione della Parrocchia Spirito Santo di Pinerolo in strada al Colletto, 16. Informazioni a info@croceverdepinerolo.org o tel. 0121321988.

Essere volontariə soccorritrici e soccorritori significa impegnarsi nell’ambito del soccorso sanitario. Dopo un periodo iniziale di formazione teorico e pratica si potrà operare in team ed essere in grado di svolgere servizi urgenti su richiesta del 118 o servizi di trasporto ordinari su richiesta delle Aziende sanitarie locali o direttamente della popolazione.

Il corso, al quale è ancora possibile iscriversi, è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale.

Gli argomenti trattati durante le lezioni teoriche e pratiche riguarderanno molti argomenti tra cui la chiamata di soccorso e sistema emergenza urgenza, i codici di intervento, i mezzi di soccorso, il supporto di base delle funzioni vitali anche con l’utilizzo del defibrillatore, nonché la relazione d’aiuto con il supporto psicologico al paziente e altro ancora.

Dopo la parte pratica e teorica, di 54 ore, il corso proseguirà con il tirocinio pratico protetto per un totale di 100 ore di servizio in Croce Verde durante il quale le soccorritrici e i soccorritori dovranno svolgere, affiancati da personale esperto, trasporti in emergenza su autoambulanza e servizi ordinari.

La Croce Verde di Pinerolo, associata Anpas, può contare sull’impegno di 146 volontari, di cui 55 donne, e 22 dipendenti i quali svolgono, ogni anno, circa 16mila servizi con oltre 391mila chilometri percorsi. Le attività sono diverse, si va dal soccorso in emergenza ai trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi, terapie e visite ai servizi interospedalieri, all’accompagnamento disabili, all’assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni fino a interventi di protezione civile.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.425 volontari (di cui 4.062 donne), 5.753 soci, 640 dipendenti, di cui 71 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 226 automezzi per il trasporto disabili, 261 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 534.170 servizi con una percorrenza complessiva di 17.942.379 chilometri.