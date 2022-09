Giobbe Covatta (Europa Verde): A Torino, per sostenere la svolta ecologista

Riceviamo e pubblichiamo

Giobbe Covatta, candidato al Senato per la lista Alleanza Verdi Sinistra per il plurinominale del Piemonte ha incontrato insieme a tutti i candidati di Europa Verde per la Camera ed il Senato per l’Alleanza Verdi e Sinistra la cittadinanza al parco Culturale Le Serre di Grugliasco, cuore dell’arte e della cultura di Grugliasco.

“La salvaguardia del nostro Pianeta è una precondizione per poter effettuare qualsiasi azione dall’essere umano.” – uno dei passaggi del comico – “La politica non può metterlo in dubbio, ma ci sono differenti modalità per farlo.”

“Un aspetto su cui si deve intervenire è la gestione del trasporto pubblico.” – ha affermato l’onorevole Davide Gariglio, candidato della coalizione del centrosinistra all’uninominale Torinese – “Essendo un servizio essenziale dobbiamo renderlo gratuito, almeno a prezzi contenuti ed in base ai redditi”.

Serata molto partecipata con interventi di rilievo, da parte di altri candidati della lista, su tutti i temi toccati dal programma di Alleanza Verdi Sinistra che mette la giustizia sociale e la giustizia climatica come priorità assolute.

“Il terzo settore ha un potenziale enorme in Italia e, con una migliore gestione, si possono ottenere maggiori risultati senza disperdere un mare di energie” così si è conclusa la chiaccherata con Giobbe Covatta che ha preso spunto dalla testimonianza di Gianluca Carcangiu che opera nel Terzo Settore in tutto il Piemonte

Nel corso della serata sono intervenuti tutti i candidati, Mariella Grisà,(Co-portavoce Regionale di Europa Verde), Ketti Increta, Ecofemmista di Europa Verde, Andrea Giuliana di Beinasco dell’esecutivo Regionale e Provinciale di Torino di Europa Verde

Durante la serata sono intervenuti i due. co-portavoce di Europa Verde-Verdi Torino Città metropolitana, entrambe candidati “”.

“”Questa sera a Grugliasco si è tenuto un dibattito politico sui temi più “scottanti”, di questa campagna elettorale come l’emergenza economica, l’emergenza climatica, l’emergenza energetica. Temi che da immemore tempo noi di Europa Verde affrontiamo, sempre esponendo dati scientifici e reali che motivano le nostre scelte del “come fare” e dell’importanza di come ognuno di questi temi debba essere affrontato valutando prima di tutto il suo impatto ambientale.

Come ci ha ricordato con dissacrante ironia, Giobbe Covatta questa sera, le azioni politiche di ogni schieramento non può essere realizzata se manca il luogo, inteso come civiltà vivente, a cui va applicata.

La nostra madre terra si è sempre salvata da sola in ogni condizione geologica e climatica, ora deve essere l’uomo a volere salvare se stesso, cercando di applicare le corrette azioni Politiche, il resto, la crisi economica e sociale si potranno sconfiggere solo partendo da questo principio e da una nuova e differente visione politica. Queste le Parole di Fabrizio Frosina (candidato al Senato)

Mentre Emanuela Chidichimo, candidata alla Camera, ha affrontato la questione dei diritti civili, che nonostante vengano sempre citati, di fanno nella quotidianità sono bene lontani dall’essere risolti e sono troppi i contesti, dove la discriminazione non viene recepita come un reato o un diritto negato.