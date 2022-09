Elezioni: sicurezza, le proposte del Siulp

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 17 settembre 2022 alle ore 12,30

Presso Centro Polifunzionale di via Leoncavallo, 17 Torino

SIULP Torino (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia)

e Associazioni e Comitati cittadini

presenteranno in conferenza stampa un documento condiviso e articolato in 14 punti, concernente proposte per la sicurezza urbana in relazione alle elezioni politiche del 25 settembre.

La situazione della sicurezza delle città, in particolare quella torinese, richiede interventi legislativi che rispondano alle esigenze ed ai disagi dei cittadini.

Sono invitati a partecipare tutti i candidati torinesi di tutti gli schieramenti politici.

Conferenza stampa a cura di:

SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori) provincia di Torino Associazione FIPI (Futuro Italiano Partite Iva)

Confimprese Nord-Ovest

Associazioni e Comitati Riuniti di Porta Palazzo

Associazioni Borgo San Secondo

ARQA Associazione Riqualificazione Quartiere Aurora CCQA Comitato Cittadini Quadrilatero Aurora Comitato Barriera di Milano Nord

Associazione Residenti Piazza Vittorio e vie limitrofe Associazione Residenti Quadrilatero Romano Comitato Spontaneo Aurora

Comitato un’Aurora per tutti

Coordinamento Residenti Vanchiglia

Comitato Spontaneo Sponde Dora e vie limitrofe Associazione Corso Giulio Cesare