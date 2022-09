16 settembre 1984 Il Grande Diego Maradona esordisce con il Napoli

Accadde oggi

Esattamente 38 anni fa il mitico Diego Armando Maradona esordisce in serie A ed inizia la sua favolosa avventura con la maglia del Napoli. Una giornata che vede l’asso argentino scendere in campo con la maglia azzurra del Napoli nella prima giornata di campionato di Serie A.

Prelevato dalla squadra partenopea per ben 13 miliardi e mezzo di lire dal Barcellona, il campione argentino raccoglie tutte le grandi speranze del popolo azzurro partenopeo. La prima di campionato di Maradona con il Napoli però non sarà un dolce ricordo. Infatti gli azzurri vengono battuti dal Verona di Bagnoli per 3-1:gli scaligeri vincono lo scudetto alla fine della stagione. Per Maradona, sarà la stagione in cui con le sue 14 reti in campionato, aiuterà la squadra allenata da Rino Marchesi a raggiungere solo l’ottavo posto, prima di diventare leader e campione con la maglia azzurra ed aprire un capitolo da favola per il Napoli e la sua Gente.

Enzo Grassano