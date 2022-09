Ambrogio (FdI): “luci accese in pieno giorno in piazza Castello”

Riceviamo e pubblichiamo

“Mentre da un lato l’Amministrazione Lo Russo impone sacrifici ai torinesi – termostati più bassi e

luce dei lampioni più fioca durante la notte –, dall’altro non si cura di mettere in atto misure di

semplice buon senso. Oggi ne abbiamo avuto una prova: in Piazza Castello i lampioni erano in

funzione come nelle ore più buie della notte.

È il caso di dire che quest’amministrazione – come tante del passato di Torino – “predica bene e

razzola male”.

Paola Ambrogio Consigliere Comunale Fratelli d’Italia