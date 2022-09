Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: a Torino dal 16 al 22 settembre tante iniziative e l’avvio di nuove strade scolastiche

La Città di Torino aderisce alla “European Mobility Week”, la campagna per una mobilità urbana sostenibile della Commissione Europea.

Con ‘Migliori connessioni’, il tema dell’edizione 2022 in programma dal 16 al 22 settembre, la Commissione Europea torna a promuovere – anche attraverso il claim ‘Più connessi, più liberi’ che guida la campagna – un cambiamento comportamentale tra i cittadini a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.

Un invito raccolto dall’ Assessora alla Mobilità che, in collaborazione con enti e associazioni, propone un interessante programma di eventi (fatto di incontri, visite guidate e formazione) per promuovere gli spostamenti a piedi, in bicicletta, con il TPL e con mezzi condivisi.

Potersi muovere in modo sostenibile attraverso spazi urbani o verso aree verdi piacevoli e adatte all’incontro utilizzando mezzi ‘puliti’ e integrati tra loro rappresenta uno degli interrogativi a cui la politica è chiamata a rispondere con una pianificazione capace di affrontare le sfide comuni della mobilità urbana in modo globale e resiliente.

A guidare le scelte della Città di Torino, impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, “Un solo punto fermo: una mobilità sostenibile, condivisa e integrata”, come riassume lo slogan scelto per accompagnare tutte le iniziative.

Tra le più significative e attese la chiusura al traffico dal 16 settembre, con modalità e tempi diversi (la maggior parte fino al 31 gennaio dell’anno prossimo), delle strade di fronte a 10 diversi istituti scolastici: l’istituto comprensivo Gobetti nella circoscrizione 2; l’istituto comprensivo Montalcini nella circoscrizione 3; la scuola primaria Duca d’Aosta, la scuola media Dante Alighieri e la scuola media John Kennedy nella circoscrizione 4; l’istituto comprensivo Anna Frank scuola primaria XXV aprile – scuola infanzia Walt Disney nella circoscrizione 6; l’asilo nido San Giulio d’Orta scuola infanzia e l’istituto comprensivo Regio Parco scuola infanzia “Madre Teresa” nella circoscrizione 7; l’istituto Comprensivo di via Sidoli e la scuola dell’Infanzia Europea nella circoscrizione 8.

Sarà una magnifica occasione per scoprire cosa sono le ’strade scolastiche’: luoghi tranquilli, adeguati, di aggregazione e socialità, uno dei primi spazi che bambini e ragazzi vivono intensamente, dove fanno le loro prime amicizie, gustano la libertà dello stare da soli, sperimentano le prime autonomie e le prime relazioni sociali.

Ma gli appuntamenti della ‘Settimana Europea della Mobilità Sostenibile’ sono davvero tanti: dal ‘Giretto d’Italia’ organizzato da Legambiente, venerdì 16 settembre, a ‘Park(ing) Day’, l’iniziativa della Consulta della Mobilità Ciclistica e Moderazione del Traffico che, sabato 17 settembre, proporrà una nuova destinazione d’uso dello spazio pubblico di corso Svizzera angolo via Balme (di fronte alla Scuola Manzoni): da parcheggio auto a spazio di socialità.

Sabato 17 settembre in piazza Castello, di fronte al Teatro Regio, sarà in esposizione il primo dei nuovi tram Hitachi che arricchiranno la flotta dei mezzi Gruppo Torinese Trasporti, mentre domenica 18 sono in programma “Alla Reggia di Venaria in bici!” con partenza da piazza San Carlo alle 9 e arrivo previsto ore 11:30 a Venaria e, alle 16 in piazza della Repubblica, la “Fancy Women Bike Ride”, una breve pedalata, aperta a tutte, per rivendicare il diritto di usare la strada come spazio pubblico da vivere, per celebrare la libertà e l’indipendenza.

Le attuali abitudini di mobilità dei torinesi e come queste potranno trasformarsi in futuro saranno al centro degli incontri e delle visite guidate organizzati da lunedì 19, in un duplice appuntamento alle 10.30 e alle 13, e fino a giovedì 22 settembre da Urban Lab in piazza in Palazzo di Città 8 nel corso dei quali verranno illustrate alcune delle principali progettualità sulle quali la Città di Torino sta lavorando.

Il programma definitivo e dettagliato delle varie manifestazioni è in corso di pubblicazione sul sito della Città all’indirizzo http://www.comune.torino.it/mobility-week/