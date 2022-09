Trotto in pista e non solo all’ippodromo

Settembre è storicamente mese di ripresa e cambiamenti, anche nell’ippica. L’Ippodromo di Vinovo non starà a guardare, ma riempirà questo mese di contenuti importanti: corse di trotto, tante di primissimo piano (come una doppia prova del Campionato Mondiale Gentlemen che assegnerà il suo titolo in Italia). Ma anche grandi eventi, perché l’impianto torinese conferma la sua vocazione di centro aggregativo per tutta la comunità.

Si comincia 11 settembre che aprirà il calendario del mese: oltre alle corse, tutte di buon livello, per i più piccoli ci saranno i giri gratuiti sui pony della ‘Horse House’ con il battesimo della sella ma anche la magia del maniscalco che realizza con forgia, incudine e martello dei veri ferri di cavallo sotto gli occhi del pubblico. Ingresso gratuito per tutti, aperti come sempre bar, ristorante e punti di ristoro.

Poi 17 settembre andrà in scena “Al trotto contro la violenza”. Un evento benefico a ingresso gratuito, organizzato insieme a M2 Management di Monica Mauro e ASD Team Mulé, per promuovere la lotta contro la violenza sulle donne e contro il bullismo, temi mai come di strettissima attualità.

Per questo ci sarà una raccolta di fondi, da devolvere ad Associazioni contro il bullismo e contro la violenza sulle donne. Ma soprattutto ci saranno tante testimonianze importanti: quelle di Jasmine Vrenna e dell’avvocato Caterina Biafora che racconteranno le loro esperienze dirette. Ma anche quelle di Alfredo Mulé che ha fondato l’ASD Team Mulé e interverrà per conto dell’Associazione contro il bullismo. Ma è annunciata anche la presenza di autorità, delegazioni, funzionari delle Forze dell’ordine, giornalisti.

Nel corso della giornata sono previste anche esibizioni di Taekwondo con l’ASD Team Mulé e di ballo con la Scuola ‘K DANCE’ di Caterina Irrera. E ancora, raduno tuning, una sfilata di moda e momenti di intrattenimento con ospiti importanti e molto conosciuti come il giornalista, scrittore e gastronomo Edoardo Raspelli (firma per molti anni su ‘La Stampa’), il chirurgo estetico Giacomo Urtis che ha partecipato anche all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il fotografo e opinionista Alex Fiumara, il cantate neo melodico Matteo Milazzo e lo chef stellato Alessandro Lorenzin che insieme allo staff dell’Ippodromo di Vinovo preparerà anche l’apericena servito dalle 19,00 (biglietti a 15 euro).

A presentare l’evento saranno la modella e conduttrice televisiva Sara Salvi e lo scrittore Giuseppe Castiglione. E uno dei momenti più attesi sarà il concerto di Alex Perry, autore della canzone ‘Mai più lacrime e catene’ contro la violenza sulle donne e Aver555, giovane rapper autore di diversi brani contro il bullismo e la violenza, entrambi testimonial dell’iniziativa.

Tutto sarà possibile anche grazie ai partner che appoggiano l’iniziativa, come DSG Allestimenti, Estetic Auto, Centro Primo, Teknoservice Srl, Audio1One, 2D Dinsinfestazione e L.S. Service.