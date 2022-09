A Biella un uomo di 48 anni è rimasto coinvolto ieri in un incidente stradale autonomo. Ha perso il controllo della moto dopo essere passato su una grossa buca sulla strada ed è caduto a terra. Lui non è rimasto ferito ma la moto ha riportato alcuni danni. I Carabinieri giunti per gli accertamenti hanno però verificato la mancata revisione del motociclo. Così il centauro è stato pure sanzionato.

NOTIZIE DAL PIEMONTE