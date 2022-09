Il Centro Studi Piemontesi riprende l’attività

Dal 1° settembre il Centro Studi Piemontesi ha ripreso la sua attività dopo la pausa estiva, e la sede è regolarmente aperta con i consueti orari: lunedì-giovedì 9-12; 15-18 – Venerdì 9-14.

Durante il mese di agosto sul Canale YouTube del Centro Studi Piemontesi si sono susseguiti i brevi video

Miniera Studi Piemontesi:

gli articoli raccontati dagli autori

Ecco i prossimi che andranno in onda:

Agnese Picco, Una sfida per la scienza. Genesi ed evoluzione del pensiero di Cesare Lombroso sullo spiritismo

Franca Porticelli, Contributo alla biografia di Carlo Vidua. Una lettera inedita di Johann Friedrich Riedel

Sempre visibili dal sito www.studipiemontesi.it quelli trasmessi in estate:

Giovanni Tesio, Fenoglio e Pavese: una dissimilare affinità

Anna Paladini, Federico Siffredi (1861-1920). Documenti e opere inedite per la biografia di un pittore nella Torino di San Leonardo Murialdo

Gianluca Kannès, La luce del progresso: Il Genio di Franklin,

scultura di Giulio Monteverde. Premio del Ministero della Pubblica Istruzione

alla seconda Esposizione Nazionale di Belle Arti (1871)

Natan Albanese, Ultimi fasti d’Ancien Régime a Torino: gli allestimenti effimeri dei grandi balli di corte nel secondo Settecento e le feste nuziali dei Duchi d’Aosta

Andrea Maria Ludovici, “Scatti” di storia. Nuove donazioni per l’Archivio del Centro Studi Piemontesi

Andrea Bertolino, Risorgimento in salotto. Le memorie di Elisa Carbonazzi Cibrario (1838-1929)

Tanti gli appuntamenti on line e in presenza programmati per l'autunno