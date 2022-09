Presentazione liste: Italexit sceglie gli spazi post-industriali di Barriera di Milano

Riceviamo e pubblichiamo

La Sala Polivalente Leoncavallo nasce negli spazi post industriali della ex-ceat ( quartiere barriera di Milano ), il complesso comprende attività di pubblica utilità e servizi alla cittadinanza.

Proprio in questo luogo, insolito per una conferenza stampa, Sabato 03 Settembre 2022 alle ore 15:00 il Senatore Gianluigi Paragone, presenterà ufficialmente le liste elettorali di Italexit.

“Due anni impegnativi, dove gli interessi dei grandi hanno posto le risorse umane all’ultima posizione, in modo tale che i meno abbienti e i deboli siano stati I primi a soffrirne” afferma Marina Pittau Sindaco di Mattie e candidata alla camera nell’uninominale

“Scelta voluta dal fatto che questo luogo rappresenta la casa dei giovani in cerca di un futuro, attualmente la costituzione è stata calpestata, siamo “liberi di diritto ma schiavi di fatto” incalza Franco Trivero candidato capolista plurinominale alla camera.

Dobbiamo iniziare un percorso politico in cui il “valore umano” è al centro dell’esistenza dell’essere umano e non si trasformi in “capitale umano” alienazione dell’esistenza sostituita dalla sopravvivenza, dell’individuo.

Ecco la ragione della scelta di questo luogo, simbolo di una comunità.