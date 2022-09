Lega: contro Giorgetti attacchi inaccettabili

La senatrice della Lega Marzia Casolati dichiara: “A Magi e Lepri, che oggi attaccano il ministro Giorgetti per non avere – a loro detta – fornito adeguate risposte alla questione del teleriscaldamento a Torino, deve essere sfuggito un piccolo particolare: con il governo Draghi, la competenza della materia è stata destinata al MiTe, e non più al Mise Impegnati in una campagna elettorale difficile per i rispettivi partiti, visti i sondaggi, i due hanno perso una straordinaria occasione per fare silenzio ed evitare di disinformare gli elettori, che meriterebbero, invece, candidati preparati e non accecati da ideologia e rancore. Il 25 settembre è però vicino: mentre loro giocano a chi la spara più grossa, la Lega lavora ad un futuro sostenibile ed equilibrato per il nostro Paese “.