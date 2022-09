Quarta giornata di campionato serie A Juventus-Spezia 2-0

Vlahovic

Milik

Molto positiva la gara disputata dalla Juventus che non fallisce l’esame Spezia: 2 gol e 3 punti con Vlahovic ancora super su calcio di punizione, successivamente prima rete in bianconero per Milik nel recupero. Il tecnico bianconero Allegri può gioire per l’eccellente momento di forma del suo attaccante titolare, accompagnato anche da Miretti che si rivela una piacevole conferma. La nota stonata, in una serata tutto sommato tranquilla, è il nuovo infortunio occorso a Szczesny, caduto male sulla caviglia destra e costretto a lasciare il posto a Perin. Ricordiamo il rientro di Di Maria, accolto con gli applausi così come il nuovo acquisto Paredes, centrocampista di gran livello apparso sul terreno di gioco all’intervallo dopo il volo Parigi-Torino.

Un importantissimo rinforzo soprattutto in chiave Champions League,la coppa che tutta la Juve vuole ad ogni costo,27 anni dopo l’ultima vinta nel 1996.

Enzo Grassano