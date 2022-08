Quarta giornata serie A: Juventus-Spezia

Mercoledì 31 agosto ore 20.45

È già tempo di esami per la Juve di Max Allegri.

Juventus-Spezia, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino mercoledí 31 agosto alle ore 20:45.I bianconeri hanno vinto tutti i quattro precedenti disputati in Serie A contro lo Spezia dopo non essere riuscita a battere i liguri nei due precedenti in Serie B nella stagione 2006/07.Per colpa anche dei diversi infortuni, i bianconeri hanno fatto vedere un po’ gli stessi limiti e le stesse grandi difficoltà della scorsa stagione: un grande problema di chiusura delle partite, con la squadra che tende a gestire il vantaggio anche se conquistato all’inizio della partita e pur solo di un gol. Contro lo Spezia, per giunta in casa, servirà per forza tornare a vincere, per scacciare i fantasmi della passata stagione. Il match vedrà anche il recupero di qualche elemento importante della scacchiera bianconero,come Di Maria.

3 punti fondamentali per non perdere terreno dall’alta classifica.

Formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Miretti; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Spezia (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Bastoni, Reca; Verde, Nzola. All. Gotti

Enzo Grassano