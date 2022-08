Giachino: non è la crisi di governo a rivitalizzare i No Tav

Mino Giachino risponde a Gariglio : Dire che è la crisi di governo ad aver rivitalizzato i NOTAV è una assoluta scemenza.

I NOTAV sono rivitalizzati dalla lentezza esagerata nei lavori e dal fatto che Amministratori locali PD a sono ancora oggi contrari. Casomai la colpa dei partiti è aver dato la sensazione di non vole parlare della importanza della TAV, mettendo da parte il nostro Movimento delle Piazze SITAV. Il Paese deve accelerare gli investimenti in infrastruttture che portano lo sviluppo come la TAV, come la Nuova Diga al porto di Genova sino al Ponte sullo stretto e alla Rete AV al SUD perché l’Italia diventerà prima in Europa per logistica e turismo e potrà diminuire il peso del Debito pubblico. L’Italia potrà evitare altri attacchi speculativi se darà chiari segnali sugli investimenti del PNRR ma non solo e se difenderà con forza il proprio sistema industriale e produttivo.