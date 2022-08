Juventus-Roma 1-1, Cremonese-Torino 1-2

Terza giornata serie A

Juventus-Roma 1-1

Vlahovic(j)

Abraham (r)

Cremonese-Torino 1-2

Sernicoli(c)

Radonjic (t)

Vlasic(t)

Terza giornata di campionato con i granata di Juric che volano, momentaneamente,al primo posto in classifica ed i bianconeri che non vanno oltre il pareggio casalingo contro la Roma.

Il Torino porta a casa una gara molto importante e in modo meritato giocando un calcio tecnico, fisico ed efficace.Una vittoria che permette ai granata di restare tra le grandi della classifica a quota 7. La formazione di Juric gestisce bene palla, rischia pochissimo e soprattutto quando riparte sfrutta la maggior fisicità per infilare la Cremonese sulle due corsie laterali.Grandi prove dei trequartisti ed autori dei gol Vlasic, Radonijc,tanta qualità e classe.Molto bene anche Aina a sinistra e Singo a destra,specie nelle sovrapposizioni con i trequartisti sopra citati.

Finisce in parità 1-1 la supersfida tra Juventus e Roma, valida per la terza giornata di Serie A. I bianconeri di Allegri partono fortissimo e sbloccano la gara dopo appena 2′ con una punizione-capolavoro di Vlahovic. Il Var annulla il 2-0 a Locatelli e nella ripresa i giallorossi trovano il pari al 69′, con un gran colpo di testa di Abraham su assist del grande ex Dybala. Primo passo falso per Mourinho, un altro pareggio per Allegri dopo quella di Genova contro la Sampdoria.

Enzo Grassano