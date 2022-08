Oggi si gioca Torino-Lazio

2′ giornata serie A

20 agosto Ore 18.30

Stadio Olimpico Grande Torino

Torna in campo la Serie A con la super sfida Torino-Lazio. Dopo il successo col Monza per 2-1, la squadra di Juric proverà il bis contro i biancocelesti. Gli uomini di Sarri hanno superato in rimonta il Bologna.Il Torino hai iniziato molto bene la stagione con il passaggio del turno in Coppa Italia (Palermo battuto 3-0) e la conquista dei i tre punti nella prima giornata di campionato.Il tecnico granata Juric punta molto su Sanabria e i nuovi rinforzi in attacco: dal serbo Radonjic, già in gol contro i rosanero,Vlasic e Miranchuk(fermo per 1mese mezzo per infortunio) marcatore contro la squadra di Stroppa. In casa Lazio decisamente da dimenticare l’esordio del portiere Luis Maximiano: cartellino rosso rimediato dopo appena 6’ per aver bloccato il pallone fuori area. In campo si è visto l’altro nuovo arrivo in porta Provedel.

Sarà una sfida tutta da vedere,il pressing aggressivo granata contro il possesso palla biancoceleste.

Entrambe le compagini lotteranno.per un posto in Europa: Champions League la Lazio, Conference League il Toro.

Formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Linetty, Radonjic; Sanabria. All. Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Enzo Grassano