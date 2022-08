Investono ragazzino in bici, scendono dall’auto e lo prendono a pugni

La polizia sta cercando di risalire a due uomini che a bordo di una vettura hanno investito un ragazzo di 16 anni, distruggendogli la bici su cui era in sella. Il giovane è stato preso a calci e pugni dai due automobilisti che sono scesi dalla Peugeot nera che lo aveva investito urtando la ruota anteriore della sua bicicletta, facendola cadere a terra in corso Vercelli angolo via Lemmi a Torino. Il ragazzo è stato trasportato al Giovanni Bosco, dove è stato medicato e poi dimesso con un trauma cranico e alcuni giorni di prognosi.