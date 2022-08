1967, la guerra si ferma per ammirare il grande Pelé

Curiosità dal mondo del calcio

Incredibile ma vero!

Nel 1967, durante la sanguinosa guerra civile nigeriana, le parti in causa si fermarono per due giorni perché volevano guardare Pelé giocare a calcio. Veniamo ai mondiali di calcio,alla nostra amata Coppa del Mondo:

La prima Coppa Rimet,ora del Mondo, FIFA si è tenuta in Uruguay dal 13 al 30 luglio del 1930 e vi parteciparono solo 13 paesi.

Invece,dopo 96 anni,la FIFA includerà 48 squadre nella Coppa del Mondo 2026,questo perché i profitti aumenteranno di quasi 600 milioni di euro!***

Francesco Totti,il mitico capitano fuoriclasse della Roma,quando ha iniziato a giocare ed anche negli anni a venire,batteva sempre i rigori sotto la traversa perché i portieri erano bassi e non ci arrivavano mai!

Enzo Grassano