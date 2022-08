La storia del mosaico rivive con Giada a Borgo Campidoglio

“Sono capitata nel mondo del mosaico quasi per caso”. A raccontarlo Giada, friulana d’origine, arrivata per amore a Torino dove da cinque anni gestisce in via Balme 32, in Borgo Campidoglio, l’atelier “BB Mosaici”.

“Quasi 15 anni fa ero apprendista in un laboratorio di mosaico in Friuli- racconta- ho sempre amato lavorare con le mani. Poi dopo 3 anni mi sono licenziata e sono andata a lavorare presso un altro famoso mosaicista a Spilimbergo. È stato lui a consigliarmi di frequentare una scuola professionale e così ho fatto. È praticamente l’unica scuola in Italia specializzata nella sola arte del mosaico”.

