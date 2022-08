Spruzza spray al peperoncino negli occhi dei clienti, paura al bar

Con una bomboletta spray ha spruzzato, senza alcun motivo, una sostanza urticante nel dehors di un bar di piazza Martiri, a Novara. C’è stato un fuggi fuggi di clienti in un parco vicino. Il giovane, di origini marocchine, è stato denunciato dalla polizia per getto pericoloso di cose e porto d’armi e oggetti atti ad offendere. Gli e’ stato intimato l’allontanamento dai locali pubblici per due anni.

NOTIZIE DAL PIEMONTE