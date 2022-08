Rischia di morire per la puntura di un insetto

È intervenuto il Servizio Regionale di Elisoccorso con le squadre a terra del Soccorso Alpino per raggiungere un uomo che, morso da un insetto, era in gravi condizioni nei boschi di Sordevolo, nel Biellese. I soccorritori hanno individuato l’infortunato che è stato stabilizzato e imbarellato per essere trasferito in ospedale.