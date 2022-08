Donna si addormenta e cade nel Po

Una donna ieri e’ caduta nel fiume Po tra i due ponti dei Templari e di via Martiri a Moncalieri. Prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari della Croce Rossa, che l’hanno salvata e portata in ospedale. Fortunatamente non è in gravi condizioni. La donna, una sessantenne, ha detto di essersi addormentata sulla riva: senza rendersene conto è caduta nel fiume, poi si è svegliata e ha chiesto aiuto.