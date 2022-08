Nella seconda giornata dei Mondiali di Twirling brilla ancora Luca Fasano

Nella seconda giornata di gare del Mondiale di Twirling gli atleti pretendenti al titolo si sono dovuti cimentare con i turni preliminari a coppie e a quelli individuali Senior maschile e femminile. Dopo una non esaltante in coppia con Chiara Colafrancesco, il torinese Luca Fasano si è rifatto nella prova individuale Senior con una prestazione perfetta che gli è valsa la qualificazione alle semifinali di sabato.

Bella gara anche per Salvatore Adernò che fa ben sperare per la qualificazione. Sempre spettacolari, come al solito, le performance degli atleti giapponesi, in particolare i Senior Keito Iwabushi e Koetsu Kurachi e quella del francese Raphael Hercouet.

A fine giornata è arrivata la lieta notizia dell’accesso del Duo Fasano/Colafrancesco alla finale in programma domenica. Qualificazione raggiunta anche per Fiorentini/Menghi nella categoria Youth e Antonioli/Pagani in quella Junior. Oggi giornata dedicata a turni preliminari Youth e Junior. Tra i protagonisti potrebbe esserci la torinese Giulia Zanello che ieri ha chiuso il programma corto obbligatorio al terzo posto dietro due atlete giapponesi.