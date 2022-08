Mondiali di Twirling, nella prima giornata protagonista il torinese Luca Fasano

La prima giornata del Campionato Mondiale di Twirling, in programma fino a domenica al Pala Gianni Asti, ha visto ieri scendere in pedana gli atleti delle categorie Youth, Junior e Senior maschile e femminile che si sono cimentati nel programma corto obbligatorio.

Ottima prova del torinese e azzurro Luca Fasano che ha acceso gli spalti caratterizzati da un caloroso pubblico di tifosi francesi oltre agli italiani. Applausi anche per le esibizioni degli atleti giapponesi storicamente grandi esperti della disciplina del bastone. Nella sezione mattutina di oggi è stato dato il via al turno preliminare Senior femminile e maschile. Alla prova verrà assegnato un punteggio che servirà a determinare chi sarà il primo in classifica della categoria.

Intanto prosegue la vendita dei biglietti che per domenica sfiora le 1.500 unità. “Un numero non previsto considerando che il Mondiale è cominciato solo ieri – ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana Twirling. Per noi rappresenta un successo al quale speriamo di aggiungere qualche medaglia azzurra e magari torinese”.

Marco Aceto

Foto: Luca Fasano © Moving Stills