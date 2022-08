West Nile Virus, un caso a Moncalieri

All’ ospedale Santa Croce di Moncalieri si registra il terzo caso in Piemonte di Virus del Nilo Occidentale, il West Nile Virus, la malattia virale “comparsa” insieme al Covid e al Vaiolo delle Scimmie. E’ una donna di 75 anni la paziente colpita. Il virus si trasmette tramite punture di zanzara. Spesso i sintomi sono lievi o assenti, raramente si sviluppa una grave infezione che interessa il sistema nervoso centrale, che può condurre alla morte. In Piemonte si sono registrati altri due casi accertati: uno a Vercelli e uno in provincia di Novara