Incendio al deposito Amiat Tdp 

Volpiano, il Comune emette un’ordinanza

Le misure riguardano gli stabilimenti vicini al sito interessato

Giovedì 4 agosto, intorno alle ore 6, si è sviluppato un incendio al deposito di rifiuti elettronici Amiat Tdp di Volpiano, in via Brandizzo; sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme a carabinieri e polizia municipale, e al nucleo locale di Protezione civile. Le fiamme sono state domate in tarda mattinata; i tecnici Arpa (l’agenzia regionale per l’ambiente) stanno effettuando le analisi della qualità dell’aria ai fini di valutare rischi per la salute e per l’ambiente, e il Comune di Volpiano ha emesso un’ordinanza che dispone «l’interdizione delle attività lavorative e non, internamente ed esternamente», la «chiusura di tutti i punti di aerazione (porte, finestre, ecc..)» e «la chiusura di tutti gli impianti tecnologici (climatizzazione, ventilazione, ecc..)» degli stabilimenti in un’area prossima al sito interessato dall’incendio, come indicato sul sito dell’ente.