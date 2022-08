E’ deceduto per una leucemia, Gaetano Fallo, già maresciallo degli alpini e molto conosciuto come edicolante in corso Nizza a Cuneo. Era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale Santa Croce, aveva 79 anni. Nel mese di giugno era morto il figlio Alberto, 49 anni, che aveva gestito l’edicola di famiglia in centro città negli ultimi anni.

