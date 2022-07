Ad Aurora il Far west è sotto casa

Alcuni lettori ci hanno inviato video girati all’altezza di Ponte Carpanini sul lungo Dora.

Si possono chiaramente vedere spacciatori al lavoro in pieno giorno. In alcune scene, dei ragazzi parlano animatamente brandendo bottiglie di vetro, spaccandole e agitandole davanti all’interlocutore. La scena sembrerebbe quella di qualcuno che difende il proprio territorio.

In un quartiere, quello di Aurora, dove la giunta sta avviando molti progetti di riqualificazione, il tema caldo resta la sicurezza. All’incontro con le maestranze, tenutosi un mese fa al Fortino, gli abitanti e coloro che lavorano in Aurora hanno chiesto a gran voce cosa si intende fare per garantire loro di passeggiare o anche solo transitare in tranquillità.

Il 27 giugno, il Consiglio Comunale ha approvato un bellissimo progetto di affido culturale. In pratica sarà possibile accompagnare i bambini delle famiglie più fragili ad eventi culturali per “contrastare non solo la povertà economica” dice il comunicato sul sito del comune, ma anche “quella educativa e la solitudine”. Non sarebbe il caso di garantire ai bambini di scendere nel parchetto sotto casa senza essere esposti a scene come quelle dei video che i nostri lettori ci mandano?

Loredana Barozzino