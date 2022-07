𝗕𝗮𝘀𝗲𝗯𝗮𝗹𝗹: 𝗔𝗰𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗣𝗶𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟮𝟯, 𝗶𝗹 𝟮𝟭 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮 𝗧𝗼𝗿𝗶𝗻𝗼 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝘁𝗿𝘆𝗼𝘂𝘁

Parte l’iter per l’ingresso nell’Accademia Piemonte 2022/23 di baseball, riservata agli atleti nati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009; il primo test selettivo รจ in programma il 21 settembre alle ore 17, nell’impianto del baseball di via Passo Buole a Torino. Saranno 15 i cadetti selezionati, i quali oltre alla frequenza tri-settimanale del corso che avrร inizio il 18 ottobre 2022 e terminerร il 16 marzo 2023(MARTEDI’ e GIOVEDI’ 16.45-19.15, SABATO 15-17.30), avranno l’opportunitร di essere a disposizione di uno staff d’eccezione, dal quale poter apprendere e migliorare i fondamentali dello sport che per la maggior parte dei ragazzi รจ ragione di vita.

questo lo staff della stagione 2022/23

๐—ฅ๐—˜๐—ฆ๐—ฃ๐—ข๐—ก๐—ฆ๐—”๐—•๐—œ๐—Ÿ๐—˜๐—”๐—–๐—–๐—”๐——๐—˜๐— ๐—œ๐—”: Sabrina OLIVERO ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฅ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—™๐—œ๐—•๐—ฆ

๐—–๐—ข๐—ข๐—ฅ๐——๐—œ๐—ก๐—”๐—ง๐—ข๐—ฅ๐—˜๐—œ๐—ก ๐—Ÿ๐—ข๐—–๐—ข: Michela PASSARELLA

๐——๐—œ๐—ฅ๐—˜๐—ง๐—ง๐—ข๐—ฅ๐—˜๐—ฆ๐—ฃ๐—ข๐—ฅ๐—ง๐—œ๐—ฉ๐—ข: Giovanni Mario COSTA (๐—›๐—ถ๐˜๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ฒ ๐—•๐—ฎ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜‚๐—ป๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด๐—–๐—ผ๐—ฎ๐—ฐ๐—ต)

๐—–๐—ข๐—”๐—–๐—›: Luca COSTA (๐——๐—ฒ๐—ณ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ฒ๐—ฒ ๐—–๐—ฎ๐˜๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ด๐—–๐—ผ๐—ฎ๐—ฐ๐—ต)

๐—ฃ๐—œ๐—ง๐—–๐—›๐—œ๐—ก๐—š๐—–๐—ข๐—”๐—–๐—›: Alessandro Rosa COLOMBO

๐—ฃ๐—ฅ๐—˜๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—”๐—ง๐—ข๐—ฅ๐—œ๐—”๐—ง๐—Ÿ๐—˜๐—ง๐—œ๐—–๐—œ: OPERATORI DELLO STUDIO S.U.R.F. SRLS

๐— ๐—”๐—š๐—š๐—œ๐—ข๐—ฅ๐—œ๐—œ๐—ก๐—™๐—ข:

๐Ÿ“ž Michela Passarella 3487358127

๐Ÿ“ฉ accademia.fibspiemonte@gmail.com | piemonte@fibs.it

AL TRY OUT di MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE DALLE 17, oltre lo Staff saranno presenti i coordinatori delle Nazionali Baseball Gianmarco FARAONE e Robert CRAMER. Anche i giocatori che fanno parte della Nazionale U15 o U18 dovranno sostenere la prova Tryout Process.

Il test di accesso, che avverrร alla presenza dello staff Elite e i responsabili dellโ€™Instructional League avrร una durata totale di 2 ore che prevede:

Bullpen a 15 lanci (comando fastball, velocitร , meccanica)

Batting practice a 2 giri

Difesa nelle rispettive posizioni in campo con tiri alle basi

Baserunning.

Report di scouting da condividere con allenatori e giocatori, seguendo il modello di scouting per i giocatori di posizione;

Guanto

Braccio

Corsa di base

Battere per il contatto

Battere per la potenza

Proiezione Seguendo il modello di scouting per i lanciatori;

Fastball โ€ข Off-speed โ€ข Comando/controllo

Meccanica

Proiezione Inizio 18/10/2022 Termine 16/03/2022 Gli appuntamenti rispetteranno il calendario scolastico regionale

Monitoraggio “in season” 1 sessione aprile, 1 sessione maggio, 1 sessione giugno

Tre sedute di allenamento settimanali:

MARTEDI’ 16.45-19.15 GIOVEDI’ 16.45-19.15 SABATO 15-17.30

Fascia di etร : 2005/2006/2007/2008/2009

Numero massimo di candidati ammessi: 15

๐—ฃ๐—น๐—ฎ๐˜†๐—ฒ๐—ฟ ๐——๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฃ๐—น๐—ฎ๐—ป

I partecipanti potranno giocare partite contro altre accademie vicine e in tornei organizzati contro quelle di altre Federazioni.

La tecnologia Blast Motion sarร adottata per effettuare verifiche periodiche necessarie per valutare i progressi dei ragazzi e lโ€™attuazione del programma.

Per ogni accademia sarร scelto un giocatore idoneo per il profilo del college Between The Lines (conoscenza della lingua inglese, voti scolastici, disciplina e carattere devono essere buon livello).