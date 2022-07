Toro: arriva Lazaro

Ultim’ora! Un ottimo acquisto per il Torino dopo la tempesta polemica rissosa di ieri tra Vagnati e Juric: arriva Lazaro! L’allenatore chiedeva rinforzi ed un colpo è arrivato subito. Il Toro ha preso Valentino Lazaro dall’Inter, è un prestito con diritto di riscatto, questa la formula del trasferimento dai nerazzurri. Per Juric un esterno in più,nazionale austriaco che può giocare come esterno destro e sinistro.Prossimo arrivo il trequartista nazionale russo MIRANCHUK dall’Atalanta.A breve i dettagli. Enzo Grassano