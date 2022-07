Rifondazione: un ponte verso la transizione ecologica

GIOVEDÌ 28 LUGLIO ALLE 11 RIFONDAZIONE COMUNISTA MANIFESTA A TORINO SUL PONTE DELLA GRAN MADRE.

Il 28 luglio è l’Earth Overshoot Day: il Giorno del Superamento Terrestre, il giorno in cui l’umanità consuma le risorse che il pianeta produce nel corso dell’anno. Ciò dovrebbe coincidere, in teoria, col 31 dicembre di ogni anno: invece, il 28 di luglio le risorse sono già esaurite, e si inizia ad intaccare quelle dell’anno successivo. E’ una data simbolo, per ricordarci l’urgenza di una vera transizione ecologica, proprio nel momento in cui la guerra in Ucraina diventa un tragico pretesto per dichiarare: “Indietro tutta, verso il ritorno al carbone e al nucleare!”, quando il problema è che il nostro pianeta non regge più questo modello di sviluppo estremo e incontrollato, indotto dal capitalismo, di cui il caldo infernale e la siccità che inaridisce i fiumi e i campi sono un esempio evidente. In questa giornata Rifondazione Comunista organizza una serie di eventi in contemporanea, da Torino al Pian del Re, dalle risaie del vercellese a Pavia, Ferrara, fino ad Occhiobello, nel Polesine. Questo è il senso della nostra iniziativa del 28 luglio dalle 11 alle 13 sul ponte della Gran Madre che intende così salutare lo svolgimento, proprio a Torino, delle giornate Climate Social Camp dei Fridays for Future.