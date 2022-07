Rifondazione e il Po

Nel 1996 era stato Umberto Bossi ad andare al Pian del Re, sul Monviso, per proclamare poi a Venezia la ‘Repubblica Federale Padana’. Oggi alla sorgente sono saliti i militanti di Rifondazione comunista per un evento interregionale, già annunciato, finalizzato a sensibilizzare sul futuro del Grande Fiume e sull’emerenza climatica in corso. Il tutto si concluderà nel Delta, sempre in giornata ad Occhiobello. Il primo commento è del segretario regionale del Prc. Alberto Deambrogio: “Al Pian del Re è andata bene abbiamo incontrato compagni, compegne e simpatizzanti e fatto conoscere le nostre proposte e il motivo dell’iniziativa”. Una delegazione anche sul ponte della Gran Madre a Torino.

Massimo Iaretti